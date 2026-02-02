Brüssel (www.anleihencheck.de) - Wir halten an einer neutralen strategischen Positionierung bei der US-Duration fest und setzen auf eine taktische Umsetzung, so Nicolas Jullien, Global Head of Fixed Income bei Candriam.Das Wachstum erweise sich weiterhin als robust und nicht als fragil. Gleichzeitig zeige der Arbeitsmarkt Anzeichen einer Stabilisierung auf niedrigerem Niveau statt einer beschleunigten Verschlechterung. Umfragedaten stützten diese Einschätzung und hochfrequente Wachstumsindikatoren blieben solide. Dies untermauere die Einschätzung, dass Rezessionsrisiken kurzfristig nicht das Basisszenario bildeten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
