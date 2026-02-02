Bonn (www.anleihencheck.de) - Im November stieg die britische Wirtschaftsleistung unerwartet kräftig um 0,3%, nachdem sie in den beiden Vormonaten jeweils um 0,1% geschrumpft war, so die Analysten von Postbank Research.Der Marktkonsens habe auf einen Anstieg um 0,1% gesetzt. Am Arbeitsmarkt habe der Lohndruck mit einem Anstieg um 4,7% zum Vorjahr im Oktober nach 4,9% im September leicht abgenommen. Die Arbeitslosenquote sei weiter angestiegen, und zwar auf 5,1%. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
