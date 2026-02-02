Dublin (www.anleihencheck.de) - Präsident Donald Trumps Entscheidung, Kevin Warsh als nächsten Vorsitzenden der US-Notenbank Federal Reserve zu nominieren, ist mehr als nur ein routinemäßiger Führungswechsel, so Violeta Todorova, Senior Research Analyst bei Leverage Shares & Income Shares.Es sei ein entscheidender Moment für die US-Geldpolitik und ein direkter Test dafür, wie widerstandsfähig die Unabhängigkeit der FED in einer zunehmend politisierten Wirtschaftswelt bleibe. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
