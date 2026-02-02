Hannover (www.anleihencheck.de) - Über Truth Social hat Donald Trump heute mitgeteilt, dass er den früheren FED-Gouverneur Kevin Warsh zum neuen Chef der US-Notenbank machen will, so die Analysten der NORD LB.Der Kongress müsse dieser Personalentscheidung nun noch zustimmen. Warsh gelte nicht als geldpolitische Taube. Dieses Faktum möge durchaus helfen, die US-Kapitalmarktzinsen von der Einpreisung deutlich erhöhter Inflationserwartungen abzuhalten; auch die Währung der Vereinigten Staaten könnte von dieser Personalentscheidung Donald Trumps profitieren. Mit Blick auf das für das Weiße Haus zentrale Thema "Leitzinssenkungen" habe der US-Präsident eindeutig den defensiveren Kevin ausgewählt! Allerdings werde auch Warsh auf zügige Anpassungen der Fed Funds Target Rate nach unten drängen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
