Bonn (www.anleihencheck.de) - Die US-Verbraucherpreise lagen im November und in der Kernrate auch im Dezember unterhalb der Erwartungen, so die Analysten von Postbank Research.Im Dezember habe die Inflationsrate wie im Vormonat bei 2,7% gelegen, die Kernrate sei von 2,7% auf 2,6% gesunken.Der Arbeitsmarktbericht für Dezember habe ein gemischtes Bild geliefert: Die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft sei mit 50.000 Stellen geringer als erwartet gestiegen, die beiden Vormonate seien leicht abwärts revidiert worden. Die Arbeitslosenquote sei jedoch unerwartet von abwärts revidierten 4,5% im November auf 4,4% gesunken. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
