Der chinesische Marktführer BYD hat im ersten Monat des Jahres 2026 205.500 Elektroautos und Plug-in-Hybride verkauft. Das sind 30,1 Prozent weniger als im Januar 2025. Um wieder auf den Wachstumspfad zu kommen, setzt BYD auf die Übersee-Märkte - und ein neues Ride-Hailing in China. Insgesamt hat BYD 210.051 ausgelieferte New Energy Vehicles (NEV) in der Januar-Bilanz stehen, also Fahrzeuge mit Batterie-elektrischem Antrieb und Plug-in-Hybride. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
