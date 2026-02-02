Künstliche Intelligenz wird die Zukunft entscheidend verändern. Doch der Hunger nach Energie ist gewaltig. Florian Söllner hat sich für dieses Szenario früh positioniert - mit Erfolg.Seit zehn Jahren begleitet Florian Söllner Anleger mit dem Hot Stock Report. Sein Ziel ist es, Unternehmen frühzeitig zu identifizieren, die von großen technologischen und industriellen Umbrüchen profitieren. Dass dieser Ansatz aufgeht, zeigt sich nicht nur an frühen Investments wie Nvidia, sondern auch an aktuellen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
