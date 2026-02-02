EQS Stimmrechtsmitteilung: Wienerberger AG
Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018
London, 30.1.2026
Überblick
? Meldung erfolgt nach Fristablauf
Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt.
1. Emittent: Wienerberger AG
2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)
3. Meldepflichtige Person
4. Namen der Aktionäre:
5. Datum der Schwellenberührung: 29.1.2026
6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person
Details
7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:
? Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält.
? Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:
9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht
Datum der Hauptversammlung: -
Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten
10. Sonstige Kommentare:
Die Offenlegungspflicht ergab sich daraus, dass die mit den Aktien verbundenen Stimmrechte für BlackRock Inc. über 4 % lagen.
London am 30.1.2026
02.02.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Wienerberger AG
|Wienerbergerplatz 1
|1100 Wien
|Österreich
|Internet:
|www.wienerberger.com
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2269552 02.02.2026 CET/CEST