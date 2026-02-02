Baden-Baden (ots) -Influencerin "Tschulique" spricht in SWR3 erstmals über die dunkelste Zeit ihres LebensSie schleppt schwere Steine, fährt Radlader, steuert Baukräne und ist Deutschlands Handwerks-Influencerin Nummer 1. Bei Instagram und Tiktok lässt Julia Schäfer als "Tschulique" ihre insgesamt 2,5 Millionen Fans täglich an ihrer Arbeit teilhaben. Die Maurermeisterin aus Kraichtal bei Karlsruhe ist voller Power, hat in einer Männer-Domäne alles im Griff. Das war nicht immer so. In SWR3 erzählt Julia exklusiv: "Als Kind wurde ich gemobbt."Schulranzen ausgeleert und vor den fahrenden Schulbus gestoßenEs ist eine Zeit, an die Julia Schäfer nur sehr ungern zurückdenkt. "Kinder können grausam sein", sagt die heute 32-Jährige. "Früher habe ich Rock und Metal gehört, die anderen in meiner Schule fanden Hip-Hop cool. Das haben sie mich spüren lassen." Sie wurde gemobbt, Mitschüler haben ständig ihren Ranzen ausgeleert, ihr auf dem Schulweg aufgelauert. "Sie haben mich sogar vor den losfahrenden Schulbus gestoßen," erinnert Julia sich, die als "Miss Februar" auch schon auf der Titelseite des Handwerkskalenders war. "Gott sei Dank hat der Fahrer 'ne Vollbremsung gemacht. Das war alles nicht so cool!" Die Folge: Julia zog sich immer mehr zurück, blieb immer öfter zuhause bei ihren Eltern."Jeder kann alles schaffen. Steh zu dir!""Irgendwann kam der Switch," erzählt die Content-Creatorin im Interview mit SWR3. Sie habe sich gefragt, warum sie eigentlich immer so ruhig sei und nicht aus sich herauskomme. "Ich wollte mich beweisen, habe eine Maurer-Ausbildung gemacht," so Julia heute. Als einzige Frau auf dem Bau, inmitten einer Männer-Domäne. "Ich habe gemerkt, das kann ich. Das macht Spaß, das macht mich glücklich," erinnert sie sich. "Dann kam nach und nach das Selbstbewusstsein".Heute sagt Julia: "Jeder kann alles schaffen." Man müsse nur an sich glauben. "Dann blüht das kleine Entlein auf." An sich glauben - ihrer Meinung nach machen das viel zu wenige. Das Credo der Nordbadnerin: "Sei einfach so wie du bist und verstell dich nicht. Auch wenn du nicht richtig deutsch kannst, Dialekt sprichst, und die Leute es dir immer ankreiden. Ist doch egal. Steh zu dir." Damit ist "Tschulique" vielen - gerade Frauen - ein Vorbild. Auch wenn sie selbst sich mit diesem Begriff schwertut. "Es macht mich stolz, wenn andere das so sehen."Zitate frei zur Verwendung bei Nennung der Quelle "SWR3".Weitere Informationen unter http://swr.li/tschulique-spricht-in-swr3-ueber-dunkelste-zeit-ihres-lebensPressekontakt: Corinna Scheer, Tel. 07221 929 22986, 0172 7500791, corinna.scheer@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6208553