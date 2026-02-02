© Foto: OpenAIDie United Aircraft Group will 2027/2028 an die Börse. Die Auslieferungen der Drohnen wachsen rasant - und sollen Landwirtschaft, Rettung und Brandbekämpfung erobern.Die United Aircraft Group, ein schnell wachsender chinesischer Drohnenhersteller, plant laut einer leitenden Angestellten bereits im nächsten Jahr einen Börsengang, um die Produktion hochzufahren und international zu expandieren. Sun Liye, Vizepräsidentin des in Shenzhen ansässigen Unternehmens, sagte, United Aircraft erwäge einen möglichen Börsengang entweder in Hongkong oder in Festlandchina im Jahr 2027 oder 2028, vor allem um Forschung und Entwicklung für neue Modelle zu finanzieren. Sun sagte gegenüber Reuters im Vorfeld …Den vollständigen Artikel lesen
