Frankfurt am Main (ots) -Wenn Hessen Fastnacht feiert, ist der Hessische Rundfunk (hr) wieder mittendrin: Mit traditionsreichen Sitzungen, schillernden Shows und großen Live-Ereignissen bringt der hr auch 2026 die ganze Vielfalt der hessischen Fastnacht ins Fernsehen und in die ARD Mediathek. Von Anfang Februar bis zum Fastnachtswochenende stehen bekannte Publikumslieblinge, neue Gesichter und regionale Karnevalshochburgen im Mittelpunkt des närrischen Programms.Hessen lacht zur Fassenacht |Donnerstag, 5. Februar 2026, 20.15 UhrDen Auftakt der hr-Fastnacht 2026 bildet die Traditionssendung "Hessen lacht zur Fassenacht". Sitzungspräsident Axel Heilmann führt durch die große hr-Sitzung mit Fastnachtsgrößen aus ganz Hessen - von preisgekrönten Garden über bekannte Rednerinnen und Redner bis hin zu musikalischen Höhepunkten. Mit dabei sind unter anderem Woody Feldmann, Stephan Bauer, die Schwerdtfegers, Corinna Kuhn alias "Die Dolle" sowie die Prinzengarde des TSV Freienseen.Flörsheim feiert Fassenacht | Sonntag, 8. Februar 2026, 20.15 UhrUnter dem Motto "HOTEL RITZ am MOO - Check-in and laugh out" verwandelt der Flörsheimer Carneval Verein die Stadthalle in eine närrische Hotelwelt. Sitzungspräsident Sascha Jung präsentiert ein abwechslungsreiches Programm mit starken lokalen Kräften und beliebten Bühnenfiguren. Auf der Bühne stehen unter anderem Jutta Schlosser als "Betty Berzel im Hotel", Johannes Bersch als "Mutter Trump", Dr. Markus Weber als "Frl. Baumann" sowie Protokoller Felix Heeg. Für tänzerische Höhepunkte sorgen Cassiopeia, Inkognito und das Männerballett Horny Hornets.Rosa Wölkchen | Montag, 9. Februar 2026, 21.45 UhrMit "Rosa Wölkchen" zeigt das hr-fernsehen eine moderne Fastnachtsshow voller Glamour, Comedy und Musik. Gastgeberin Elke Winter führt mit Charme, Tempo und unverwechselbarem Humor durch den Abend. Mit dabei sind unter anderem Impro-Comedian Till Frömmel, Ausnahmeakrobat Philipp Tigris, Sängerin Wanda Kay sowie DJ Maximus und Saxophonist Vladi Strecker, die der Show ihr modernes musikalisches Profil verleihen.Die hessische Weiberfastnacht | Donnerstag, 12. Februar 2026, 21.45 UhrSitzungspräsidentin Michaela Hartnagel-Keil lädt zur "Hessischen Weiberfastnacht". Die Kultsendung steht für pointierten Humor, starke Frauenfiguren und ausgelassene Stimmung. Zu den Mitwirkenden zählen unter anderem Daphne de Luxe, Frau Wäber, Andrea Volk, Kättl Feierdaach sowie Newcomer Luca Brosius. Musikalisch sorgen "Die Rodensteiner" für ausgelassene Feierstimmung.Der große Frankfurter Fastnachtszug Live | Sonntag, 15. Februar 2026, 13.15 UhrHessens größter Narrenzug zieht wieder durch die Frankfurter Innenstadt. Der hr überträgt den "Großen Frankfurter Fastnachtszug" live im hr-fernsehen und im Livestream. Moderiert wird die Übertragung von Axel Heilmann und Roberto Cappelluti, als Zugreporterin ist Sonya Kraus im Einsatz. Tausende Aktive, fantasievolle Zugnummern und närrische Lebensfreude sorgen für Fastnachtsstimmung pur.Nordhessen feiert Karneval | Sonntag, 15. Februar 2026, 20.15 UhrAus Baunatal meldet sich das hr-fernsehen mit "Nordhessen feiert Karneval". Sitzungspräsident Mario Apert-Vandrey begrüßt eine Mischung aus Comedy, Musik und traditioneller Fastnacht. Mit dabei sind unter anderem Ciro Visone als "der Pizzabäcker", Gunther Raupach, das Duo Marie & Siegbert Schöpplöffel, Heinz Gröning, Peter Löhmann sowie als musikalischer Stargast Vincent Gross.Alle Sendungen sind im hr-fernsehen sowie zeitgleich oder im Anschluss in der ARD Mediathek zu sehen.