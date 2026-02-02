München (ots) -Die Paulaner Brauerei Gruppe und der Schweizer FMCG Distributor Power Force AG haben zum 1. Januar 2026 eine neue, langfristig ausgerichtete Zusammenarbeit vereinbart. Die Power Force AG übernimmt künftig im Geschäftsfeld Handel die Vertretung der Marke Paulaner in der Schweiz und stärkt damit die Präsenz der Münchner Traditionsbrauerei im Markt. Neben dem klassischen Bierportfolio verantwortet Power Force auch die Distribution von Paulaner Spezi. Der Markteintritt ist für das zweite Quartal geplant."Wir freuen uns sehr, mit der Power Force AG seit dem 1. Januar einen starken Partner an unserer Seite zu haben. Sie verfügen über langjährige Erfahrung, ein hervorragendes Netzwerk und teilen unsere Leidenschaft für starke Marken und ausgezeichnete Produkte", sagt Marcus Thieme, Director International Markets der Paulaner Brauerei Gruppe. Die Power Force AG zählt zu den führenden FMCG Vertreibern der Schweiz und betreut über 50 Marken.Mit der neuen Partnerschaft verfolgt Paulaner ambitionierte Ziele: "Unser Anspruch ist es, Paulaner zum meistverkauften deutschen Bier im Off Trade der Schweiz zu entwickeln. Gleichzeitig möchten wir unser Kultgetränk Paulaner Spezi erfolgreich im Markt etablieren. Rafael Schaer und sein Team bringen dafür genau die richtige Motivation und Expertise mit", so Thieme weiter.Damit stehen die Zeichen auf Wachstum - und darauf, das bayerische Lebensgefühl schon bald noch stärker in der Schweiz erlebbar zu machen. Prost!Paulaner Brauerei Gruppe GmbH & Co. KGaA"Gut, besser, Paulaner" - der bekannte Slogan der Paulaner Brauerei ist nicht nur ein Werbespruch, sondern eine Richtschnur für jeden Paulaner Mitarbeiter. Seit den Anfängen 1634 als Klosterbrauerei steht der Name Paulaner für höchste Qualität und Münchner Bierkultur. Die Paulaner Braumeister brauen in München das vielfältige Sortiment einer bayerischen Brauerei, von Klassikern wie Weißbier und Hellem über die Spezialitäten Salvator und Oktoberfestbier bis hin zu neuen Bier-Kreationen. Paulaner ist ein alteingesessener Münchner Familienbetrieb mit rund 900 Mitarbeitern, der mittlerweile in über 80 Länder weltweit exportiert und sich zu einem global denkenden, modernen und erfolgreichen Markenunternehmen entwickelt hat.Mehr Informationen unter www.paulaner.dePressekontakt:Johannes RiegerTelefon: 089/48005380E-Mail: johannes.rieger@paulaner.deOriginal-Content von: Paulaner Brauerei Gruppe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100051622/100938214