Die Nordea Bank hat am Freitag die Aktie des dänischen Logistikunternehmen A.P. Møller-Maersk von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft und ein Kursziel von 13.200 DKK ausgerufen. Nordea begründete die Abstufung damit, dass die Aktie zwar niedrig bewertet sei, jedoch weiterhin ein anhaltender Druck auf die Frachtraten den Kurs belasten dürfte, insbesondere im Zeitraum von 2027 bis 2028. Das größte Risiko sei aber die Volatilität der Frachtraten. Die weiterhin starke Nachfrage und verbesserte Terminalergebnisse könnte aber ebenso wie der anhaltend hohe Auftragseingang bei Containerschiffen für Auftrieb sorgen. Die Logistikaktie (KGV 7,9) gab nach der Abstufung um rund 1,3 % auf 15430 DKK nach.
