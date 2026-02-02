Repairon expandiert nach Nordamerika

GÖTTINGEN, Deutschland, Feb. 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das deutsche Biotech-Unternehmen Repairon GmbH hat die Bildung seiner hundertprozentigen Tochtergesellschaft Repairon USA, Inc. bekanntgegeben, um klinische Studien auszuweiten und die regulatorische Zulassung für sein führendes Produkt in Nordamerika zu verfolgen. Repairon USA wurde als Delaware-Gesellschaft organisiert, deren Hauptsitz sich in Providence, Rhode Island, befindet. Frank Ahmann, erfahrene Führungskraft in der Biomedizinbranche im kardiovaskulären Bereich, wurde für die Leitung des operativen Geschäfts gewonnen.

Die bahnbrechende regenerative Herzinsuffizienztherapie von Repairon wird derzeit im Rahmen einer klinischen Phase-II-Studie in Deutschland bewertet. Laut einem aktuellen Zwischenbericht, der auf der jährlichen Tagung der American Heart Association im November 2025 präsentiert wurde, ist das Ergebnis eine Verstärkung der Herzwand, eine bessere Herzfunktion und eine verbesserte Lebensqualität bei Patienten mit fortgeschrittener Herzinsuffizienz (HF). Diese positiven Ergebnisse bedürfen einer Ausweitung der klinischen Studien auf andere europäische Standorte und Nordamerika. In den USA sind 6,7 Millionen Erwachsene von HF betroffen, diese Zahl soll Schätzungen zufolge bis 2050 auf 11,4 Millionen steigen. Von diesen Patienten haben ca. 10 % eine fortgeschrittene HF mit schlechten Prognosen. Repairon wird nach der Zulassung durch die FDA klinische Studien in den USA als zentralen Bestandteil seiner globalen Entwicklungsstrategie starten.

Dr. Lothar Germeroth, CEO von Repairon, dazu: "Wir freuen uns auf die nächste Entwicklungsphase in der Realisierung des Potenzials unseres im Labor hergestelltem Herzmuskelgewebes, um die Lebensqualität der Patienten und den Verlauf fortgeschrittener HF, einer entkräftenden, chronischen und kostspieligen Erkrankung, erheblich vernessern zu können. In den USA, dem weltweit größten HF-Markt, machen der ökonomische Druck und die steigende Patientennachfrage ebenfalls neue therapeutische Alternativen wie unsere erforderlich." Frank Ahmann, der die Position des CEO bei Repairon USA übernimmt, fügte hinzu, dass "die USA über ein weltweit führendes Netzwerk von Kardiologen und HF-Spezialisten verfügen, die an der Beteiligung an den klinischen Studien von Repairon sowie am Zulassungsverfahren ineterssiert sind. Das Medizinprodukt von Repairon wird voraussichtlich eine praktische und kosteneffektive Alternative zu Organtransplanten und Kreislaufunterstützungssystemen bieten." Dank seiner strategisch günstigen Lage und dynamisch wachsenden Biowissenschafts-Basis eignet sich Rhode Island perfekt als US-Zentrale für Repairon.

Hoher medizinischer Bedarf bei fortgeschrittener Herzinsuffizienz : Etwa 5 % der deutschen Bevölkerung sind von chronischer Herzinsuffizienz mit einem bestimmten Schweregrad betroffen, und in Deutschland ist diese Erkrankung die dritthäufigste Todesursache. In den USA repräsentiert Herzinsuffizienz die häufigste Ursache für Krankenhauseinweisungen und Sterblichkeit unter der älteren Bevölkerung mit über 6 Millionen Betroffenen. Bei fortschreitender Herzinsuffizienz erleben Patienten während sämtlicher körperlicher Aktivitäten und beim Ruhen Gefühle von Schwäche mit Unwohlsein, sodass manchmal sogar ständige Bettruhe erforderlich ist. Für diese schwerkranken Patienten bestehen die einzigen derzeit verfügbaren Behandlungsoptionen in mechanischen Pumpgeräten oder einer Herztransplantation.

Über Repairon : Die Repairon GmbH ist ein deutsches Biotech-Unternehmen mit Sitz in Göttingen, Deutschland, das auf die Entwicklung regenerativer Zelltherapien in der Herzmedizin ausgerichtet ist. Das Unternehmen wurde 2014 auf Basis der Forschung durch Dr. Wolfram-Hubertus Zimmermann und sein Team der Universitätsmedizin Göttingen gegründet. Die Forscher haben mehrere Gewebezuchttechnologien mit bewährter Anwendbarkeit für die Organregeneration und Arzneimittelentwicklung entwickelt. Der führende Arzneimittelkandidat von Repairon, die für dem Menschen entwickelte Herzmuskelschicht, wird derzeit im Rahmen der klinischen BioVAT-HF-Phase-II-Studie als biologisches ventrikuläres Hilfsgewebe für Herzinsuffizienz im Endstadium untersucht.

Unternehmenskontakt: Dr. Lothar Germeroth Repairon GmbH 37079 Göttingen - Deutschland E-Mail: l.germeroth@repairon.com Kontakt USA: Frank Ahmann Repairon USA Providence, RI E-Mail: f.ahmann@repairon.com