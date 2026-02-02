Köln (ots) -Nach zwei Jahren mit einem signifikanten Anstieg an Strategie- und Transformationsprojekten setzt comevis ihren erfolgreichen Wachstumskurs fort. Die Nachfrage nach Expertise in den Bereichen Audio Branding, Voice und Conversational AI bleibt auch 2026 auf hohem Niveau.Der anhaltende Anstieg an Strategie- und Transformationsprojekten hängt eng mit der besonderen Positionierung von comevis zusammen. Das Unternehmen verbindet Markenführung und Customer Experience systemisch und denkt beide Disziplinen konsequent zusammen - als integrierte Steuerungslogik moderner Marken- und Transformationsprozesse.Gleichzeitig zeigt sich ein hohes Vertrauen seitens der Kunden in die Fähigkeit von comevis, neben der Umsetzung standardisierter Lösungen über die Tools aus der C-Cloud komplexe und stark individualisierte Projekte umzusetzen. Gefragt sind Lösungen jenseits standardisierter Ansätze, die strategische, technologische und organisatorische Anforderungen passgenau zusammenführen.Sprache wird zum zentralen InterfaceVor dem Hintergrund dieser Entwicklung wird deutlich, warum strategische und systemische Fragestellungen stärker in den Fokus rücken. Der strukturelle Wandel der Markenkommunikation ist klar erkennbar. Sprache als zentrales Interface der nächsten digitalen Plattformgeneration gewinnt zunehmend an Bedeutung für Marketing, Service, Vertrieb und AI-gestützte Dialogsysteme. Unternehmen stehen damit vor der Aufgabe, sprachbasierte Interaktionen als integrierten Bestandteil ihrer Marken-, Vertriebs- und CX-Strategie zu denken.Von Einzelmaßnahmen zu systemischen LösungenDie hohe Nachfrage nach maßgeschneiderten Strategie- und Transformationsprojekten bei comevis richtet sich zunehmend weniger auf punktuelle Maßnahmen als auf systemische Lösungen, die Audio Branding, AI Voice und Conversational AI langfristig miteinander verbinden.Die Projekte reichen von auditiver Markenidentität, Brand Voice und Audio Brand Management über Audio-Campaigns, Podcasts und Event-Inszenierungen bis hin zu Conversational Design, Voice Research, AI Ident, Voice AI Creation, Voicebots sowie Voice Agents.AI-Audio-Strategien umsetzbar machen - mit den C-Toolscomevis setzt konsequent auf Enabling und Umsetzbarkeit. Mit den eigenen C-Tools unterstützt die Agentur Unternehmen dabei, strategische Audio- und Voice-Systeme effizient, skalierbar und markenkonform in den Alltag zu integrieren - insbesondere in Marken-, Sales- und Service-Dialoge sowie Voice-Anwendungen.Als eines der comevis Tools ermöglicht der neue VADio Creator Pro die professionelle Erstellung, Verwaltung und Skalierung von Audio- und Voice-Inhalten. Marken können damit Audio-Assets, KI-Stimmen und mehrsprachige Inhalte eigenständig generieren, steuern und konsistent ausspielen - über Marketing und Service hinweg.Statement"Sprache wird zum zentralen Interface digitaler Markenführung. Unternehmen müssen Audio, Voice und KI nicht nur technisch, sondern strategisch und markenkonform als Systeme orchestrieren. Genau darin liegt aktuell einer der größten Hebel für die Verbindung von Marken, Sales und Customer Experience", sagen Stephan Vincent Nölke, Geschäftsführer von comevis, sowie die beiden Prokuristen Patrick Claude Nölke und Alexander Thesing.Über comeviscomevis ist eine international tätige Agentur mit Fokus auf die systemische Verbindung von Marke, Vertrieb und Customer Experience. Im Zentrum der Leistungen stehen Audio Branding, Audio Brand Management, Brand Voice und Conversational AI.comevis arbeitet für mittelständische und marktführende Unternehmen aus dem B2B- und B2C-Umfeld und entwickelt sowie orchestriert Brand & CX Building als strategische, skalierbare und automatisierte Systeme - audibly better. Ziel von comevis ist es, Entscheider bei der Umsetzung transformativer, digitaler Lösungen zu begleiten, die strategisch fundiert, einfach anwendbar und wirkungsvoll skalierbar sind.Kontakt:comevis GmbH & Co. KGKranhaus 1 (3rd floor), Im Zollhafen 18, D-50678 KölnAnsprechpartnerin: Caroline Greil, Product Strategy & MarketingManagerwww.comevis.comcontact@comevis.comOriginal-Content von: comevis GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/116426/6208700