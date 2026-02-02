© Foto: Dall-EOracle setzt alles auf den Ausbau seiner Cloud-Infrastruktur und greift dafür tief in den Kapitalmarkt, obwohl Aktie und Finanzlage stark unter Druck stehen.Der US-Softwarekonzern Oracle plant eine der größten Finanzierungsrunden seiner Unternehmensgeschichte. Wie das Unternehmen am Sonntag mitteilte, will Oracle im Jahr 2026 zwischen 45 und 50 Milliarden US-Dollar über eine Kombination aus Fremd- und Eigenkapital aufnehmen. Mit dem frischen Kapital soll der massive Ausbau der eigenen Cloud-Infrastruktur finanziert werden. Oracle reagiert damit auf eine stark gestiegene, bereits vertraglich zugesicherte Nachfrage seiner größten Kunden im Bereich der Oracle Cloud Infrastructure. Dazu zählen …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE