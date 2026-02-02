Die Lebensversicherung hatte es in den letzten Jahren insbesondere aufgrund wirtschaftlicher Herausforderungen und Inflation nicht einfach - trotzdem halten die meisten Sparer an ihren Verträgen fest. Wer 2024 die meisten Verträge und gewonnen und verloren hat weiß der Branchenmonitor Lebensversicherung 2025. Die Lebensversicherer haben ein paar harte Jahre hinter sich - doch 2024 konnte die Sparte eine Wende zum Besseren hinlegen, vor allem dank dem sich erholenden Einmalbeiträgen. Den vollständigen Artikel lesen ...
