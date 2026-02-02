Positive Überraschung bei Disney: Sowohl Umsatz als auch Gewinn toppten im ersten Quartal die Erwartungen der Analysten. Vor allem die Erlebnis-Sparte mit Freizeitparks, Resorts und Kreuzfahrten schnitt stark ab. Die Aktie springt vorbörslich um rund vier Prozent in die Höhe.Erstmals überschritt die Erlebnis-Sparte die Schwelle von zehn Milliarden Dollar Umsatz in einem Quartal. Finanzchef Hugh Johnston erklärte gegenüber CNBC, dass insbesondere die US-Parks für Rückenwind sorgten. Die Sparte erzielte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär