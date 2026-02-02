Berlin (ots) -Der Bundesverband der Tabakwirtschaft und neuartiger Erzeugnisse (BVTE) hat eine Neuwahl und Neubesetzung seines Vorstands beschlossen. Anlass ist das berufsbedingte Ausscheiden des bisherigen Vorstandsvorsitzenden Claudio-Alberto Dötsch, der den Verband seit seiner Gründung im Jahr 2019 maßgeblich geprägt hat. Zum 30. Januar 2026 übernimmt Christian Cordes (Director Corporate & Legal Affairs Cluster DACH, Imperial Brands / Reemtsma) den Vorsitz des BVTE. Charles Lemmer (General Manager DACH Region, Heintz van Landewyck) bleibt stellvertretender Vorsitzender. Neu in den Vorstand gewählt wurde Miriam Hiller (Area Head of Corporate & Regulatory Affairs Central Europe und Prokuristin von British American Tobacco (Germany)). Sie übernimmt ab Januar 2026 für die verbleibende Amtszeit das Vorstandsmandat für die Mitgliedergruppe I.Bereits im Rahmen der regulären Vorstandswahl im November 2025 hatte der BVTE die Kontinuität seiner Vorstandsarbeit bestätigt und damit bewusst auf Erfahrung und Stabilität gesetzt. "Daran halten wir weiter fest. Mit Christian Cordes übernimmt ein langjähriger Kenner der Branche den Vorsitz im Verband, dessen Arbeit er bereits seit Gründung des Verbands aktiv mitgestaltet. Die strategische Ausrichtung und inhaltliche Arbeit des Verbandes werden so reibungslos fortgesetzt", sagt BVTE-Hauptgeschäftsführer Jan Mücke.Christian Cordes, neuer Vorsitzender des BVTE, erklärt:"Ich danke für das Vertrauen. Der BVTE steht für Dialog, Verantwortung und faktenbasierte Regulierung. Gemeinsam mit meinen Vorstandskollegen möchte ich die erfolgreiche Arbeit fortführen und die Stimme unserer Branche weiterhin konstruktiv in politische und gesellschaftliche Debatten einbringen." Seit 2014 verantwortet Christian Cordes bei Imperial Brands / Reemtsma den Unternehmensbereich Corporate & Legal Affairs für die Ländermärkte Deutschland, Österreich und Schweiz. Zuvor war er bei weiteren internationalen Konsumgüterunternehmen leitend in verschiedenen Public Affairs- und Kommunikationsumfeldern tätig.Der BVTE dankt Claudio-Alberto Dötsch ausdrücklich für seinen außerordentlichen Einsatz und seine Verdienste im und für den BVTE. Als Vorstandsmitglied seit 2019 und später als Vorsitzender hat er maßgeblich dazu beigetragen, den Verband als verlässlichen, konstruktiven und dialogorientierten Ansprechpartner für Politik, Verwaltung und Gesellschaft zu etablieren.Claudio-Alberto Dötsch hat seine beruflichen Funktionen bei der BAT Germany GmbH bereits zum 1. Januar 2026 beendet. Vor dem Hintergrund seines zum 1. April 2026 beginnenden Ruhestands hatte er sich bewusst entschieden, seine Ämter frühzeitig niederzulegen, um einen geordneten, klar strukturierten Übergang und eine kontinuierliche Handlungsfähigkeit des Verbandes sicherzustellen.Vorstand des BVTE (ab 30. Januar 2026)Der Vorstand des BVTE setzt sich wie folgt zusammen:Christian Cordes (Vorsitzender), Charles Lemmer (stellvertretender Vorsitzender), Jaanus Pauts (Corporate Affairs & Communications Director, Japan Tobacco International), Marc von Eicken (Geschäftsführer Joh. Wilh. v. Eicken GmbH), Christian Hinz (Geschäftsführer GIZEH GmbH) sowie Miriam Hiller (Vorstandsmitglied für die Mitgliedergruppe I).Aktuelle Herausforderungen der BrancheDie Tabakwirtschaft und die Hersteller neuartiger Erzeugnisse stehen vor erheblichen politischen und wirtschaftlichen Herausforderungen. Der BVTE setzt sich weiterhin für eine wissenschaftsbasierte, faktenorientierte Regulierung ein, die Verbraucherinteressen, Jugend- und Verbraucherschutz sowie wirtschaftliche Verantwortung in Einklang bringt. Prägend sind insbesondere die anstehende Überarbeitung der EU-Tabakproduktrichtlinie (TPD3), nationale Regelungen zu neuartigen Erzeugnissen, Aromen und Produktkennzeichnung sowie steuerpolitische Fragen.Weitere Schwerpunkte sind eine faire steuerliche Behandlung aller Produktkategorien, die Einführung eines digitalen Steuerzeichens, die Bekämpfung des illegalen Handels sowie Nachhaltigkeitsthemen wie Recycling, Kreislaufwirtschaft, Umweltkennzeichnung und die Einwegkunststoff-Regulierung.Über den BVTEDer Bundesverband der Tabakwirtschaft und neuartiger Erzeugnisse (BVTE) setzt sich für Verbraucherschutz, Produktqualität und eine faktenbasierte Regulierung ein, die wirtschaftliche Interessen und gesellschaftliche Verantwortung in Einklang bringt. Seit seiner Gründung 2019 vertritt der BVTE die gesamte Wertschöpfungskette der Branche für Rauchen, Dampfen sowie den oralen Tabak- und Nikotingenuss. Seine Mitgliedsunternehmen repräsentieren über 50 Prozent des deutschen Marktes für Zigaretten und Feinschnitt-Tabak, 6 Prozent bei Heated Tobacco und 7 Prozent bei E-Zigarettenprodukten. Die Branche sichert rund 350.000 Arbeitsplätze, trägt 43 Milliarden Euro zur Wirtschaftsleistung bei und erzielt Steuereinnahmen von über 20 Milliarden Euro jährlich. In Deutschland gibt es derzeit 16 Millionen Raucher, 3,7 Millionen nutzen E-Zigaretten oder Tabakerhitzer.Pressekontakt:Ansprechpartner für Rückfragen:Bundesverband der Tabakwirtschaft und neuartiger Erzeugnisse (BVTE)Jan MückeHauptgeschäftsführerGeorgenstraße 2510117 BerlinTel. +49 30 88 66 36 - 123presse@bvte.dewww.bvte.deOriginal-Content von: Bundesverband der Tabakwirtschaft und neuartiger Erzeugnisse (BVTE), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141532/6208706