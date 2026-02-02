ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nordea von 191 auf 189 Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die nordische Großbank biete eine attraktive Kombination aus Wachstum und Profitabilität, schrieb Johan Ekblom am Freitagabend weitgehend erwartungsgemäßen Geschäftszahlen./ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 18:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 18:38 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FI4000297767
