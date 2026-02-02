Das Payment-Startup Cariqa hat in Thüringen einen neuen Partner gefunden. TEAG Mobil bindet seine öffentlichen Ladepunkte an das Cariqa-Ökosystem an. Damit wächst die Cariqa-Plattform um über 1.000 Ladepunkte in ganz Deutschland. Durch die Partnerschaft ist das öffentliche Ladenetz von TEAG Mobil nun auf Cariqa verfügbar, "sodass Autofahrer über eine zentrale Plattform, die auf Einfachheit und Transparenz ausgelegt ist, auf die Ladestationen zugreifen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
