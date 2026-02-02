Im Krytpomarkt ist es in den vergangenen Tagen zu einem weiteren massiven Kurseinbruch gekommen. Ethereum hat seit Donnerstag in der Spitze fast -30% eingebüßt. Am Montag rutscht die zweitgrößte Kryptowährung zeitweise bis auf 2.155,80 US$ ab - den tiefsten Stand seit Juni 2025. Anleger fragen sich, ob nun der Boden erreicht ist oder geht der Bärenmarkt erst so richtig los? Das steckt hinter dem Abverkauf Es sind keine schönen Zeiten, die Krypto-Anleger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
