Ein neues Gesetz, ein neuer Button, viele offene Fragen: Der verpflichtende Widerrufsbutton soll für Kund:innen den Rücktritt vom Vertrag vereinfachen - und bringt gleichzeitig neue Risiken und Unsicherheiten für beide Seiten. Was bei vielen Verträgen, die im Internet geschlossen werden, schon gelebte Praxis ist, soll jetzt auch für den Onlinehandel kommen: der Widerrufsbutton auf der Website. Ein dahingehend umfassendes Gesetzespaket hat jetzt den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n