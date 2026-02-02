EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Scout24 SE / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



02.02.2026 / 14:08 CET/CEST

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Im Zeitraum vom 26. Januar 2026 bis einschließlich 30. Januar 2026 hat die Scout24 SE insgesamt 72.077 Stück Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms gekauft, das mit der Bekanntmachung vom 2. Januar 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 bekannt gemacht wurde.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem im Sinne des § 2 Abs. 6 Börsengesetz durch ein von der Scout24 SE beauftragtes Kreditinstitut.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Rückkauftag Aggregiertes Volumen in Stück

Gewichteter Durchschnittskurs

Handelsplattform

(MIC Code)

26.01.2026 5.060 85,7227 CEUX 26.01.2026 2.475 85,5386 TQEX 26.01.2026 2.689 85,5204 XETA 27.01.2026 5.511 85,7950 CEUX 27.01.2026 1.688 85,6310 TQEX 27.01.2026 2.377 85,9575 XETA 28.01.2026 8.642 85,4653 CEUX 28.01.2026 4.259 85,2458 TQEX 28.01.2026 4.693 85,3032 XETA 29.01.2026 8.641 84,2227 CEUX 29.01.2026 4.270 84,3500 TQEX 29.01.2026 5.612 84,3427 XETA 30.01.2026 8.338 84,0273 CEUX 30.01.2026 2.685 84,0624 TQEX 30.01.2026 5.137 84,1070 XETA

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 5. Januar 2026 bis einschließlich 30. Januar 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 261.406 Aktien.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms gemäß Art. 2 Abs. 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind auf der Internetseite der Scout24 SE unter https://www.scout24.com/investor-relations/aktie/aktienrueckkaufprogramm/aktienrueckkaufprogramm-januar-2026 veröffentlicht.

Berlin, 2. Februar 2026

Scout24 SE

Der Vorstand