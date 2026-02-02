Emittent / Herausgeber: ANSCHÜTZ + Company
Auswertung von Clever Tanken:
Kraftstoffpreise im Januar auf Elfmonatshoch
Nürnberg, 2. Februar 2026. Der Jahresauftakt 2026 belastete Autofahrerinnen und Autofahrer mit deutlich höheren Kraftstoffpreisen. Laut aktuellen Daten des Verbraucherinformationsdienstes Clever Tanken legten sowohl die Preise für Super E10 als auch für Diesel im Januar im bundesweiten Mittel deutlich zu und erreichten dabei ein Elfmonatshoch. Treiber waren unter anderem die Erhöhung der CO2-Bepreisung sowie gestiegene Rohölpreise.
Als weltweit erstes Unternehmen informierte die infoRoad GmbH mit ihrem Internetportal www.clever-tanken.de bereits im Jahr 1999 Autofahrer und Autofahrerinnen in Deutschland über die günstigsten Kraftstoffpreise der jeweiligen Umgebung. Seit 2013 ist Clever Tanken einer der ersten zugelassenen Verbraucherinformationsdienste bei der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K). Unterstützt von Recherchen des eigenen Teams werden damit täglich die Preise nahezu aller Tankstellen in Deutschland aktualisiert. Als besonderes Angebot erhalten die Nutzer der App von Clever Tanken außerdem eine exklusive HEM-Tiefpreisgarantie. Diese sichert ihnen den günstigsten Spritpreis aller Tankstellen im Umkreis von fünf Kilometern, der an der nächsten in diesem Radius liegenden HEM-Tankstelle eingelöst werden kann.
Städteranking der Spritkosten für Januar 2026. © infoRoad GmbH / Clever Tanken
