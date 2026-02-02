In der vergangenen Woche kam es trotz der zunehmenden Unsicherheit an der Börse zu einigen Insider-Käufen. Bei diesen Titeln wurde jetzt im Hintergrund zugeschlagen. Insider-Käufe gelten für gewöhnlich als ein positives Signal für Investoren. Immerhin deutet die Positionierung an, dass die kaufenden Manager an die eigene Strategie und das Unternehmen glauben. Zudem wird den Käufern auch nicht selten nachgesagt, dass sie mehr Informationen als der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE