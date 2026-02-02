Zürich (www.fondscheck.de) - Pressemitteilung der Julius Bär Gruppe vom 02.02.2026:Noel Quinn, Verwaltungsratspräsident der Julius Bär Gruppe, sagt: "Ich möchte Richard Campbell-Breeden herzlich für seine wichtigen und bedeutenden Beiträge für Julius Bär während den letzten acht Jahren danken, insbesondere für seine Führungsstärke seit seiner Ernennung zum Vizepräsidenten im Februar 2024. Richard Campbell-Breeden leitete den Rekrutierungsprozess für einen neuen CEO und Verwaltungsratspräsidenten von Julius Bär. Nachdem er beide Positionen erfolgreich besetzt und einen reibungslosen Übergang gewährleistet hat, sieht er nun den richtigen Zeitpunkt gekommen, anlässlich der Generalversammlung 2026 als Vizepräsident und Mitglied des Verwaltungsrates zurückzutreten." ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 fondscheck.de