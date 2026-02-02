MB Energy hat unter seiner Marke Tankpool24 in Lübeck eine Wasserstoff-Tankstelle eröffnet. Diese liegt nahe dem Autobahnkreuz A1/A20. Der Fokus liegt auf der Betankung von Lkw mit 350 bar, Pkw-Betankung mit 700 bar ist aber auch möglich. Einer der ersten Nutzer war eine H2-Müllabfuhr, für die es zuvor keine passende Tankstelle gab. Nachdem die Anzahl der Wasserstoff-Tankstellen zuletzt von 80 auf 50 Standorte gesunken war, kommt nun wieder eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net