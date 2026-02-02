Hamburg/Foxborough (ots) -Wenn am 8. Februar 2026 die Augen der Sportwelt auf den Super Bowl gerichtet sind, wird auch Hamburg zum Zentrum amerikanischer Football-Begeisterung. Die New England Patriots laden gemeinsam mit Shell ClubSmart zur offiziellen Patriots Super Bowl Watch Party im Q21 Gasthaus (Fuhlsbüttler Straße 405, 22309 Hamburg) ein. Damit bringen die Patriots das echte NFL-Gefühl nach Deutschland - ein Muss für alle Fans des American Football.Ab 21:00 Uhr öffnet das Q21 seine Türen und verwandelt sich in eine Arena für rund 500 Fans. Besucherinnen und Besucher können das Endspiel live auf einer Großleinwand und mehreren Screens verfolgen, während ein umfangreiches Rahmenprogramm in echter Patriots-Tradition für Unterhaltung sorgt. Für kulinarische Highlights sorgt ein amerikanisches Buffet (22:00-00:30 Uhr), serviert mit regionalem Bier."Die Saison hat gezeigt: die Patriots sind zurück - unabhängig davon, wer im Super Bowl am Ende die Nase vorne hat. Die große Watch Party in Hamburg ist auch ein Dankeschön an die große Fanbase der Patriots in Deutschland, die in den letzten Jahren sportlich nicht gerade verwöhnt wurden. Jetzt bringen bringen wir einen Hauch von Super Bowl-Atmosphäre nach Hamburg - mit einem großen Fan-Fest am 8. Februar," erklärte Sebastian Vollmer, mit zwei Super Bow-Siegen der erfolgreichste deutsche NFL-Spieler und Botschafter der Patriots in Deutschland.Highlight-Erlebnisse für FansDie Watch Party bietet ein authentisches Football-Erlebnis mit interaktiven Elementen, Live-Schalte ins die USA Fernsehen und exklusiven Fan-Angeboten. Der Patriots Championship Container mit ausgewählten Hall-of-Fame-Items - darunter ein von Tom Brady getragener Handschuh und ein Schuh von Drew Bledsoe - bringt ein Stück Patriots-Geschichte nach Hamburg. Fans können außerdem ihre Wurfkünste bei der Quarterback Challenge testen oder Erinnerungsfotos in der Patriots-Photobox machen. Das beliebte Maskottchen Pat Patriot sorgt für Stimmung, während es bei verschiedenen Gewinnspielen signierte Patriots-Artikel zu gewinnen gibt. Am Vortag der Watch Party, wird der Patriots Championship Container zusätzlich öffentlich zugänglich im Westfield Shopping Center sein. Damit wird das Super-Bowl-Wochenende bereits am Samstag, 07. Februar mit einem besonderen Fan-Erlebnis eingeläutet.Tickets und VorverkaufTickets für die Patriots Super Bowl Watch Party sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich. Der Ticketpreis beträgt 24,90 EUR pro Person inklusive All-you-can-eat-Buffet. Es gilt freie Platzwahl; eine sehr limitierte Anzahl an Resttickets ist an der Abendkasse verfügbar. Die Buchung ist bis Freitag, dem 6. Februar 2026, möglich.Q21 Gasthaus: Fuhlsbüttler Str. 405, 22309 HamburgBuchung: https://www.quartier21-gasthaus.de/events/super-bowl/Pressekontakt:Jakob Barzeljbz@goodthougths.comOriginal-Content von: New England Patriots, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172255/6208842