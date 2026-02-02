Frankfurt am Main (ots) -Ein Sturz, ein Krankenhausaufenthalt oder eine schleichende Erkrankung. Pflegebedürftigkeit kommt oft unerwartet. Für Betroffene und Angehörige beginnt dann eine Phase voller Fragen: Wer hilft zuverlässig? Wie schnell geht das? Was übernimmt die Pflegekasse? Und wem kann man wirklich vertrauen?Seit über 20 Jahren ist die Kleinsorge GmbH genau in solchen Situationen Ansprechpartner für Familien in Frankfurt. Der ambulante Pflegedienst mit Sitz im Frankfurter Ostend begleitet Menschen, wenn sie Unterstützung im Alltag benötigen. Persönlich, verlässlich und mit einem klaren Anspruch: Pflege soll entlasten, nicht überfordern.Persönliche Beratung statt anonymer PflegeabläufePflege ist Vertrauenssache. Deshalb setzt die Kleinsorge GmbH bewusst auf persönliche Beratung von Beginn an. Die Erstgespräche führt Inhaber Timo Kleinsorge selbst. In einem Hausbesuch verschafft er sich ein Bild der Situation, spricht mit Betroffenen und Angehörigen und ordnet realistisch ein, welche Unterstützung sinnvoll ist."Viele Angehörige kommen mit großen Sorgen und noch größeren Fragezeichen zu uns", sagt Kleinsorge. "Unsere Aufgabe ist es, erst einmal Ruhe reinzubringen und gemeinsam zu schauen, was wirklich gebraucht wird."Oft zeigt sich dabei, dass der tatsächliche Pflegebedarf anders aussieht als zunächst angenommen. Manche Menschen benötigen weniger Unterstützung, als Angehörige befürchten. In anderen Fällen wird der Aufwand unterschätzt. Entscheidend ist eine ehrliche Einschätzung ohne Zeitdruck.Schnelle Hilfe ohne unnötige HürdenGerade in akuten Situationen zählt Geschwindigkeit. Nach einer Krankenhausentlassung oder bei einer plötzlichen Verschlechterung der Gesundheit fehlt Angehörigen oft die Zeit, sich durch Formulare und Zuständigkeiten zu kämpfen."Erst helfen, dann Papier", beschreibt Timo Kleinsorge den Ansatz seines Pflegedienstes. Ein Anruf genügt, um kurzfristig einen Termin zu vereinbaren. Die Antragstellung bei der Pflegekasse kann formlos erfolgen, viele Schritte lassen sich parallel klären. Die Beratung findet auf Wunsch auch direkt zu Hause statt.Diese pragmatische Herangehensweise gibt Familien Sicherheit in einer Phase, in der sie häufig überfordert sind.Verlässlichkeit entsteht durch stabile TeamsEin zentrales Qualitätsmerkmal der Kleinsorge GmbH ist die Kontinuität im Team. Viele Mitarbeitende sind seit Jahren im Unternehmen tätig, einige sogar seit der Gründung im Jahr 2003. Die Fluktuation ist gering, die Zusammenarbeit familiär.Für Patientinnen und Patienten bedeutet das vertraute Gesichter und feste Ansprechpartner. Für Angehörige heißt es Verlässlichkeit im Alltag. Pünktlichkeit ist dabei kein Nebenthema, sondern fester Bestandteil der Arbeitskultur. Sollte es dennoch zu Verzögerungen kommen, wird offen kommuniziert.Pflege braucht Struktur, auch hinter den KulissenPflege ist nicht nur menschliche Zuwendung, sondern auch Organisation. Neue Mitarbeitende durchlaufen bei der Kleinsorge GmbH ein strukturiertes Einarbeitungskonzept. Pflegeabläufe, Dokumentation und Qualitätssicherung sind klar geregelt."Der bürokratische Aufwand ist hoch und frisst Zeit", sagt Geschäftsführer Timo Kleinsorge offen. "Aber er ist notwendig, um Sicherheit und Qualität zu gewährleisten. Wichtig ist, dass er nicht zulasten der Menschen geht, die wir betreuen."Regelmäßige Pflegevisiten und Anpassungen der Pflegeplanung sorgen dafür, dass sich die Unterstützung an veränderte Lebenssituationen anpasst.Kosten realistisch einordnenKaum ein Erstgespräch kommt ohne das Thema Kosten aus. Die Leistungen der Pflegekassen sind gedeckelt, während Personal, Mobilität und Organisation stetig teurer werden. Zuzahlungen lassen sich daher oft nicht vermeiden."Viele wünschen sich eine umfassende Versorgung ohne Eigenanteil", erklärt Kleinsorge. "Das ist verständlich, aber nicht immer realistisch. Uns ist wichtig, offen darüber zu sprechen und gemeinsam Lösungen zu finden, bevor es zu Überforderung kommt."Gerade Einsparungen an falscher Stelle können langfristig gravierende Folgen haben, etwa wenn Leistungen reduziert werden und es zu Versorgungslücken kommt.Unterstützung für AngehörigePflege betrifft nie nur eine Person. Angehörige geraten häufig zwischen Beruf, Familie und Pflege an ihre Grenzen. Unsicherheit, Zeitdruck und Schuldgefühle sind keine Seltenheit.Die Kleinsorge GmbH versteht Beratung daher auch als Entlastung für Angehörige. Von der Einschätzung der Situation über die Organisation der Pflege bis hin zur verständlichen Erklärung gesetzlicher Rahmenbedingungen werden Familien begleitet."Viele sind erleichtert, wenn sie merken, dass sie nicht alles alleine stemmen müssen", sagt Timo Kleinsorge.Nachhaltig unterwegs und attraktiver ArbeitgeberAuch beim Thema Mobilität geht der Pflegedienst bewusst neue Wege. Mitarbeitende sind je nach Einsatzgebiet flexibel unterwegs, zum Teil auch mit dem Fahrrad. Das spart Zeit, schont die Umwelt und passt gut zum urbanen Umfeld Frankfurts.Gleichzeitig ist es ein Zeichen moderner Arbeitgeberkultur. Flexible Touren, kurze Wege und ein wertschätzendes Miteinander machen die Kleinsorge GmbH auch für Fachkräfte attraktiv."Gute Pflege funktioniert nur mit guten Mitarbeitenden", betont Kleinsorge. "Gute Pflege funktioniert nur mit guten Mitarbeitenden", betont Kleinsorge. "Und die bleiben, wenn die Rahmenbedingungen stimmen."Orientierung in einer herausfordernden LebensphaseWer plötzlich mit dem Thema Pflege konfrontiert wird, braucht vor allem eines: Orientierung. Die Kleinsorge GmbH versteht sich deshalb nicht nur als Dienstleister, sondern als Begleiter, der Sicherheit gibt, Strukturen schafft und Vertrauen aufbaut.Ein Ansatz, der sich in Frankfurt seit mehr als zwei Jahrzehnten bewährt hat und der zeigt, dass gute Pflege vor allem Erfahrung, Verlässlichkeit und Nähe zum Menschen braucht.