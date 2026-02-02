EQS-Ad-hoc: DF Deutsche Forfait AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Aufsichtsrat

Amtsniederlegung des Aufsichtsratsvorsitzenden



02.02.2026 / 15:08 CET/CEST

Köln, 02. Februar 2026 - Die DF Deutsche Forfait AG (ISIN: DE000A2AA204) (DF AG) wurde darüber informiert, dass Herr Dr. Ludolf von Wartenberg sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrats der DF AG aus persönlichen Gründen mit Wirkung zum Ablauf des 28. Februar 2026 niedergelegt hat.

Nach seinem Ausscheiden besteht der Aufsichtsrat der DF AG nur noch aus zwei Mitgliedern und ist daher nicht mehr beschlussfähig. Der Vorstand der DF AG wird daher mit Zustimmung des Aufsichtsrats unverzüglich ein gerichtliches Bestellungsverfahren gemäß § 104 AktG beantragen. Als Kandidatin für den Aufsichtsrat wird Frau Verena von Wartenberg, Ehefrau des Vorstandsmitglieds Hans-Joachim von Wartenberg, vorgeschlagen.

