EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Post AG / Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission

Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



02.02.2026 / 15:13 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission

Information zum Aktienrückkaufprogramm

2. Februar 2026

Deutsche Post AG, Bonn, Deutschland

WKN: 555200

ISIN: DE0005552004

Im Zeitraum vom 26. Januar 2026 bis einschließlich 30. Januar 2026 wurden insgesamt 261.280 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes der Deutsche Post AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datum zurückgekaufte Aktien (Stück) Durchschnittspreis (€) Kurswert Gesamt (€) Handelsplatz (MIC code) 26.01.2026 75.825 46,2129 3.504.093,14 Xetra 26.01.2026 49.220 46,2312 2.275.499,66 CBOE Europe (CEUX) 26.01.2026 8.444 46,2482 390.519,80 Turquoise Europe (TQEX) 26.01.2026 4.968 46,2301 229.671,14 Aquis Europe (AQEU) 27.01.2026 26.021 46,1898 1.201.904,79 Xetra 27.01.2026 17.285 46,1967 798.509,96 CBOE Europe (CEUX) 27.01.2026 2.161 46,1887 99.813,78 Turquoise Europe (TQEX) 27.01.2026 632 46,1822 29.187,15 Aquis Europe (AQEU) 28.01.2026 39.529 46,2133 1.826.765,54 Xetra 28.01.2026 28.398 46,2031 1.312.075,63 CBOE Europe (CEUX) 28.01.2026 5.773 46,2090 266.764,56 Turquoise Europe (TQEX) 28.01.2026 3.024 46,2239 139.781,07 Aquis Europe (AQEU) Gesamt 261.280

46,2132 12.074.586,22



Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht ( https://group.dhl.com/de/investoren/aktie/aktienrueckkauf.html ).

Das Gesamtvolumen der im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes im Zeitraum vom

1. Dezember 2025 bis einschließlich 30. Januar 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 2.267.986 Stück.

Kontakt:

Martin Ziegenbalg

EVP Investor Relations

Tel. +49 (0) 228 189 63000

Diese Mitteilung stellt, unabhängig von der Jurisdiktion, weder ganz oder teilweise ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.