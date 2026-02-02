Das ist kein entspannter Wochenauftakt an der Wall Street. Die US-Futures zeigen nach unten. S&P 500 vorbörslich rund 0,4 Prozent im Minus, Nasdaq 100 sogar 0,7 Prozent. Der Markt wirkt nervös. Überdreht. Und: komplett getrieben von Schlagzeilen. Der Hauptgrund für die Aufregung: ein brutaler Rundumschlag an den Rohstoffmärkten.Gold und Silber sind am Freitag regelrecht implodiert - und auch am Montag geht es weiter. Nicht mehr ganz so panisch. Aber immer noch hässlich. Gold hat sich heute zwar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
