EQS-Ad-hoc: LTG AG / Schlagwort(e): Insolvenz
LTG AG
Hindenburgstraße 13b, 23879 Mölln
ISIN: DE000A3E5FQ1
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MMVO)
Der Vorstand der LTG stellt Insolvenzantrag.
Mölln, 2. Februar 2026.
Der Vorstand der LTG AG ("Gesellschaft") hat wegen Zahlungsunfähigkeit am 30. Januar 2026 beim zuständigen Amtsgericht Schwarzenbek einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Gesellschaft gestellt. Die Entscheidung des Insolvenzgerichts über diesen Antrag steht noch aus.
LTG AG
Der Vorstand
Ende der Insiderinformation
