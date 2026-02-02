EQS-News: Cheplapharm AG / Schlagwort(e): Anleihe

Greifswald, 2. Februar 2026



Die CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH ("CHEPLAPHARM"), eine international führende Pharma-Plattform für etablierte Markenmedikamente, gibt die erfolgreiche Platzierung einer 950 Mio. € vorrangig besicherten Anleihe zu einem Zinssatz von 6,750 % bekannt. Die Erlöse aus der neuen Anleihe werden zur frühzeitigen vollständigen Ablösung von zwei noch ausstehenden Tranchen unter einer im Jahr 2028 zur Rückzahlung fälligen Anleihen in Höhe von insgesamt rund 750 Mio. € sowie zur teilweisen Rückzahlung eines Term-Loan-B-Darlehens mit Laufzeit bis 2029 verwendet. Durch die Transaktion erhöht CHEPLAPHARM ihre finanzielle Flexibilität und kann ihr Fälligkeitsprofil zu attraktiven Konditionen verlängern. Die neue Anleihe traf auf großes Investoreninteresse und war mehrfach überzeichnet, so dass CHEPLAPHARM das Volumen von ursprünglich geplanten 750 Mio. € auf 950 Mio. € erhöhen und gleichzeitig den Kupon auf 6,750 % reduzieren konnte. "Wir konnten im Jahr 2025 deutliche Fortschritte im Rahmen unseres Transformationsprogramms verzeichnen und unsere Geschäftsentwicklung spürbar stabilisieren, womit wir die Basis für diese erfolgreiche Refinanzierung geschaffen haben", sagt Sebastian Braun, Co-CEO der CHEPLAPHARM. "Die hohe Nachfrage nach unserer neuen Anleihe zeugt von dem großen Vertrauen der Investoren in den eingeschlagenen Weg. Nun gilt es unser Transformationsprogramm weiterhin konsequent umzusetzen und CHEPLAPHARM auf die nächste Wachstumsphase vorzubereiten." "Ich freue mich sehr über diese erfolgreiche Kapitalmarkttransaktion, die es uns ermöglicht, mehrere Tranchen unter einer ausstehenden Anleihe bereits frühzeitig abzulösen und unser Fälligkeitsprofil zu attraktiven Konditionen zu verlängern", sagt Dr. Kia Parssanedjad, CFO der CHEPLAPHARM. "Unsere neue Anleihe war mehrfach überzeichnet, wodurch wir das Volumen um 200 Mio. € erhöhen und zugleich einen Kupon von 6,750 % erzielen konnten. Im Namen des gesamten Vorstands möchte ich mich noch einmal ausdrücklich bei unseren bestehenden sowie neuen Investoren für ihre Unterstützung und ihr Vertrauen bedanken." Die neue vorrangig besicherte EUR-Anleihe verfügt über eine Laufzeit bis 2032. Die Ausgabe der Anleihe soll am 9. Februar 2026 erfolgen, vorbehaltlich marktüblicher Vollzugsbedingungen. Citigroup und Deutsche Bank agierten im Rahmen der Transaktion als Joint Global Coordinators und Bookrunners. Joint Bookrunners waren Barclays, BofA Securities, Commerzbank, Goldman Sachs, J.P. Morgan, ING, UBS Investment Bank und UniCredit. Auf der rechtlichen Seite wurde CHEPLAPHARM von Latham & Watkins beraten, während Freshfields LLP als Rechtsberater für die Banken mandatiert war. Über CHEPLAPHARM CHEPLAPHARM ist ein Familienunternehmen mit Hauptsitz in Greifswald. Seit über 20 Jahren übernimmt das Unternehmen sehr erfolgreich bekannte und etablierte Medikamente von der forschenden Pharmaindustrie und überführt diese in ein bestehendes, globales Netzwerk aus Partnern für Produktion und Distribution. Damit stellt CHEPLAPHARM die kontinuierliche Versorgung der Patienten mit diesen Arzneimitteln weltweit sicher. Neben dem Hauptsitz in Greifswald betreibt CHEPLAPHARM weitere Standorte in Frankreich, Japan, Russland und der Schweiz. Weltweit beschäftigt das Unternehmen rund 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie unter www.cheplapharm.com . 