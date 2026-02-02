DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 3. Februar (vorläufige Fassung)
=== *** 04:30 AU/Reserve Bank of Australia, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 07:00 DE/Sartorius AG, vorläufiges Jahresergebnis (09:15 PK) 07:00 DE/Siltronic AG, vorläufiges Jahresergebnis 07:00 NL/Akzo Nobel NV, Jahresergebnis 08:30 JP/Nintendo Co Ltd, Ergebnis 9 Monate *** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) Januar PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+0,6% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+0,8% gg Vj HVPI PROGNOSE: -0,2% gg Vm/+0,6% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+0,7% gg Vj 09:00 DE/KSB SE & Co. KGaA, vorläufiges Jahresergebnis 10:00 DE/Schott Pharma AG & Co KGaA, HV *** 10:00 EU/EZB, Quartalsbericht zur Kreditvergabe 4Q 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:00 US/Pepsico Inc, Jahresergebnis *** 12:30 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 4Q *** 12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 4Q 13:15 US/Paypal Holdings Inc, Ergebnis 4Q 15:00 EU/EZB, APP/PEPP-Monatsbericht *** 22:00 US/Amgen Inc, Ergebnis 4Q *** 22:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Jahresergebnis === - *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden - Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an - Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland - Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com DJG/apo/mgo
