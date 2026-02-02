Anzeige
Dow Jones News
02.02.2026 15:45 Uhr
198 Leser
TAGESVORSCHAU/Dienstag, 3. Februar (vorläufige Fassung)

=== 
*** 04:30 AU/Reserve Bank of Australia, Ergebnis der Sitzung 
     des geldpolitischen Rats 
*** 07:00 DE/Sartorius AG, vorläufiges Jahresergebnis (09:15 PK) 
  07:00 DE/Siltronic AG, vorläufiges Jahresergebnis 
  07:00 NL/Akzo Nobel NV, Jahresergebnis 
  08:30 JP/Nintendo Co Ltd, Ergebnis 9 Monate 
*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) Januar 
     PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+0,6% gg Vj 
     zuvor:  +0,1% gg Vm/+0,8% gg Vj 
     HVPI 
     PROGNOSE: -0,2% gg Vm/+0,6% gg Vj 
     zuvor:  +0,1% gg Vm/+0,7% gg Vj 
  09:00 DE/KSB SE & Co. KGaA, vorläufiges Jahresergebnis 
  10:00 DE/Schott Pharma AG & Co KGaA, HV 
*** 10:00 EU/EZB, Quartalsbericht zur Kreditvergabe 4Q 
  11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 
*** 12:00 US/Pepsico Inc, Jahresergebnis 
*** 12:30 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 4Q 
*** 12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 4Q 
  13:15 US/Paypal Holdings Inc, Ergebnis 4Q 
  15:00 EU/EZB, APP/PEPP-Monatsbericht 
*** 22:00 US/Amgen Inc, Ergebnis 4Q 
*** 22:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Jahresergebnis 
=== 
     - *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden 
     - Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an 
     - Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland 
     - Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit 
     Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com 
     DJG/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

February 02, 2026 09:12 ET (14:12 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
