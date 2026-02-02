Beim Bitcoin, Rohöl, Gold und Silber sind die Volatilitäten - und mit ihnen das Risiko - kräftig gestiegen, während die Aktienmärkte überwiegend "cool" blieben. Stabilität scheint derzeit sehr gefragt zu sein. Die ungewöhnlich heftigen Turbulenzen sind überraschenderweise vor allem dort zu beobachten, wo Anleger eigentlich "Ruhe" erwarten. So sind zum Beispiel die Preise für Gold und Silber regelrecht abgestürzt und deren Absicherungsprämien stark ...Den vollständigen Artikel lesen ...
