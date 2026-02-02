Mainz (ots) -
Woche 10/26
Samstag, 28.02.
Bitte Programmänderungen beachten:
6.15 Die Spur
Ecstasy - Das gefährliche Geschäft mit der Überdosis
Deutschland 2024
"White Boy Rick - Drogendealer für das FBI" entfällt
6.45 Die Spur
Gras online kaufen
Das dubiose Cannabusiness von "Dr. Ansay" & Co.
Deutschland 2025
(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)
Sonntag, 01.03.
Bitte Programmänderung beachten:
10.30 besseresser challenge
Dubai Schokolade, Surimi-Sticks + Toblerone
Deutschland 2025
"besseresser: Die Tricks der Lebensmittelindustrie: Milka, Oreo, Philadelphia" entfällt
(weiterer Ablauf ab 11.15 Uhr wie vorgesehen)
Montag, 02.03.
Bitte Programmänderung beachten:
7.45 Berühmt und Berüchtigt - Sex, Skandale, Mord
Der Fall Ethan Couch
USA 2023
"Die Spur: Fahrrad geklaut: Undercover auf Hehler-Jagd" entfällt
(weiterer Ablauf ab 8.15 Uhr wie vorgesehen)
Dienstag, 03.03.
Bitte Programmänderung beachten:
7.00 Wer ist El Chapo? Deutschland 2023
"37 Grad Leben: Raus aus der Sucht" entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)
Donnerstag, 05.03.
Bitte Programmänderungen beachten:
11.15 Die sieben großen Lügen der Geschichte
Deutschland 2019
"Jagd auf Osama bin Laden - Die späte Vergeltung der CIA" entfällt
12.00 Verschwörungen - Die Wahrheit der Anderen
Roswell, UFO-Akten und Reichsflugscheiben
Deutschland 2023
"Wer ist Jeff Bezos?" um 12.45 Uhr entfällt
(weiterer Ablauf ab 13.00 Uhr wie vorgesehen)
Freitag, 06.03.
Bitte Programmänderung beachten:
12.15 Ermittler!
Falsches Ehrgefühl
Deutschland 2025
"Ermittler! - Vergrabene Geheimnisse" entfällt
(weiterer Ablauf ab 12.45 Uhr wie vorgesehen)
© 2026 news aktuell