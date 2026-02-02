Die Aventus Maklergruppe setzt ihren Expansionskurs weiter fort. Mit Midema Assekuranz-Assecuradeur gesellt sich ein weiteres Unternehmen zum Netzwerk der Maklergruppe. Gemeinsam will man nachhaltiges Wachstum realisieren. Das Netzwerk der Aventus Maklergruppe wächst weiter. Wie das Unternehmen verkündet, hat sich Midema Assekuranz-Assecuradeur der Aventus Maklergruppe angeschlossen. Durch die Anbindung des spezialisierten Assekuradeurs erweitere die Gruppe ihre fachliche Tiefe und ihr Leistungsportfolio ...Den vollständigen Artikel lesen ...
