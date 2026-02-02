Der Hype rund um Silber, Gold und Bitcoin war groß - ist der Höhepunkt der Euphorie erreicht? Die Warnungen für die weltweiten Kapitalmärkte häufen sich. Eine wichtige Zahl und ein gravierender Unterschied zwischen den Bitcoin- und Silberkapazitäten sollten Anleger jetzt beachten.Beim Bitcoin wurde der zumindest zwischenzeitliche Höhepunkt des Interesses ab Herbst 2025 erreicht - und bei Silber und Gold zeigt sich der Mainstream nach einem Intraday-Crash das erste Mal seit Monaten zumindest kurzfristig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
