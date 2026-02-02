Die jüngsten Quartalszahlen der großen US-Techkonzerne zeigen ein klares Muster: Hohe Investitionen allein reichen den Märkten nicht mehr. Entscheidend ist, ob sich milliardenschwere Ausgaben für künstliche Intelligenz auch sichtbar im Wachstum niederschlagen. Andernfalls reagieren Anleger zunehmend nervös.Wachstum wichtiger als starke Zahlen Microsoft legte solide Quartalsergebnisse vor, doch an der Börse standen andere Aspekte im Fokus. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de