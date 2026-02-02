Palantir Aktie vor Quartalszahlen: Extreme Bewertung trifft hohe Erwartungen

Die Palantir Aktie steht kurz vor einem der wichtigsten Termine des Quartals. Nach Börsenschluss am Montag veröffentlicht der umstrittene KI- und Datenanalyse-Spezialist seine Zahlen für Q4 2025. Palantir zählt zu den am höchsten bewerteten Technologie- und KI-Unternehmen an der US-Börse - und genau das macht diese Veröffentlichung besonders brisant.

Trotz eines Kursrückgangs von mehr als 25 - vom Hoch liegt die Marktkapitalisierung weiterhin bei über 340 Milliarden US-Dollar, während das KGV deutlich über 300 verharrt. In einem solchen Bewertungsumfeld kann selbst eine kleine Enttäuschung eine heftige Marktreaktion auslösen.

Palantir Aktie Chart (D1) Chartanalyse

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 02.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

