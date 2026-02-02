Völlig losgelöst von der Erde - was an einen bekannten deutschen Song erinnert, ist an der Börse längst Realität. Denn die Fakten sprechen für sich: Der globale Weltraummarkt steuert mit hohem Tempo auf die Billionen-Dollar-Dimension zu. Für Jan-Paul Fóri, Redakteur bei DER AKTIONÄR, ist diese Entwicklung kein Zufall. Geopolitische Spannungen, steigende Verteidigungsbudgets und der wachsende Bedarf an unabhängiger Satelliteninfrastruktur haben den Weltraum in den Fokus von Staaten, Militärs und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
