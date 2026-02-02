Apple (AAPL): Bullen-Angriff nach Rekordgewinnen und KI-Fantasie!

Diese Marken müssen Trader jetzt im Blick behalten!

Rückblick

2025 war ein Jahr der Rekorde, aber auch der strategischen Neuausrichtung auf Künstliche Intelligenz. Die Apple-Aktie erlebte ein volatiles erstes Halbjahr, in dem sie zeitweise deutlich unter Druck geriet. Ab August setzte jedoch eine fulminante Erholung ein. Nach dem Höchststand im Dezember folgte die Korrektur des iPhone-Papiers.

Apple-Aktie: Chart vom 02.02.2026, Kürzel: AAPL, Kurs: 261.97 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Der Bereich um 262 USD ist der entscheidende Deckel. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber würde das nächste Kursziel bei 280 USD und mittelfristig die psychologische Marke von 300 USD aktivieren.

Mögliches bärisches Szenario

Unterschreitet Apple nachhaltig die 20-Tagelinie, droht ein Abrutschen in den Bereich von 245 USD. Sollte der Nasdaq 100 seine aktuelle Schwäche fortsetzen, dürfte sich Apple diesem Sog kaum entziehen können.

Meinung

Apple hat erst vor wenigen Tagen (29. Januar) Zahlen für das erste Quartal vorgelegt. Dabei wurden massive neue Bestmarken bei Umsatz und Gewinn, getrieben durch das iPhone 17 und das wachsende Dienstleistungsgeschäft erzielt. Für das laufende Q2 2026 erwartet das Management ein Umsatzplus von 13 % bis 16 %. Apple bleibt ein Qualitätswert mit starkem Ökosystem und KI-Fantasie für 2026. Charttechnisch befindet sich die Aktie in einer Entscheidungsphase.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 3.80 Bio. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 14.40 Mrd. USD

Meine Meinung zu Apple ist bullisch

Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 02.02.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Es liegt ein Interessenskonflikt vor, weil der Ersteller dieser Anlageempfehlung Positionen in AAPL hält. Dadurch unterliegen wir bei dieser Empfehlung einem Interessenkonflikt zwischen unserem Anspruch, einer unvoreingenommenen Empfehlung zu veröffentlichen, und der Möglichkeit von einer durch die Publikation resultierenden Kursentwicklung zu profitieren.

