Apple soll nach seinem ersten faltbaren iPhone eine ganze Modellreihe planen. Noch stecke sie allerdings in den Laboren des Konzerns fest, heißt es in einem neuen Bericht. Apple arbeitet an einem Klapp-iPhone im Stil früherer Handys. Während das Unternehmen im September sein erstes faltbares Gerät mit Tablet-artigem Design auf den Markt bringen soll, befindet sich laut Bloomberg auch ein kleineres iPhone im Design von Samsungs Galaxy Z Flip in der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n