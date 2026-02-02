New York (www.anleihencheck.de) - Der europäische Anleihemarkt ist in eine Phase eingetreten, die sich grundlegend von der der letzten zehn Jahre unterscheidet, so Patrick Barbe, Portfoliomanager und Leiter European Fixed Income bei Neuberger Berman.Diese Veränderung sei in erster Linie auf eine deutliche Veränderung der Zinsstrukturkurve zurückzuführen. Im Euroraum lägen die kurzfristigen Zinsen derzeit bei etwa 2%, während die Renditen 10-jähriger französischer OATs bei etwa 3,5% und die 30-jähriger OATs bei fast 4,4% lägen. Diese steile Zinsstrukturkurve biete wieder eine klare Kompensation für das Zeit- und Durationsrisiko, das in den letzten zehn Jahren weitgehend verschwunden sei. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de