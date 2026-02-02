Wien (www.fondscheck.de) - Der im Jahr 2000 gegründete Maklerpool Fondskonzept kann auf ein erfolgreiches Jubiläumsjahr zurückblicken, so die Experten von "FONDS professionell".2025 seien die administrierten Bestände aus den Investmentfonds und fondsgebundenen Vermögensverwaltungen um 9,4 Prozent auf 19,8 Milliarden Euro gestiegen. Das habe die Gesellschaft mit Sitz in Dietenheim, zu der auch die Finanzadmin in Österreich gehöre, auf Basis der ersten Ergebnisse zum abgelaufenen Geschäftsjahr mitgeteilt. Der vollständige Konzernabschluss werde Ende August veröffentlicht. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
