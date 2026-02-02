Nach dem Dezemberansturm wurden im Januar in Norwegen 2.084 neue Elektroautos zugelassen. Das sind deutlich weniger als noch vor einem Jahr, dennoch liegt der E-Auto-Anteil bei 94 Prozent. Denn es sind insgesamt die Neuzulassungen zum Jahresauftakt um fast 77 Prozent gesunken. Über alle Antriebsarten hinweg hat die norwegische Behörde OFV im Januar nur 2.218 neue Pkw registriert, ein Rückgang von 76,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Im November ...Den vollständigen Artikel lesen ...
