Die Stadtverwaltung Bukarest hat die Lieferung von 22 neuen Oberleitungsbussen mit In-Motion Charging von Yutong bekannt gegeben. Dank ihrer zusätzlichen Batteriesysteme können diese 20 km ohne Anschluss an das Oberleitungsnetz zurücklegen. Der chinesische Hersteller Yutong wurde als Lieferant der neuen Oberleitungsbusse ausgewählt. Die Busse sollen im Frühjahr auf der Linie 86 in Betrieb gehen. Laut Romania Insider plant der öffentliche Verkehrsbetrieb ...Den vollständigen Artikel lesen ...
