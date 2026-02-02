Mainz (ots) -
Woche 8/26
Mi., 18.2.
Bitte Beginnzeitkorrekturen und Ergänzungen ab 22.00 Uhr beachten:
22.00 Olympische Winterspiele Mailand Cortina 2026
sportstudio live - Olympia
23.30 sportstudio UEFA Champions League (VPS 23.15)
Play-offs der K.-o.-Runde, Hinspiele
Bitte Ergänzungen beachten:
Experte: René Adler
Zusammenfassungen der Spiele:
Borussia Dortmund - Atalanta Bergamo
Olympiakos Piräus - Bayer 04 Leverkusen
Benfica Lissabon - Real Madrid
FK Bodö/Glimt - Inter Mailand
AS Monaco - Paris Saint-Germain
Qarabag FK - Newcastle United
Galatasaray Istanbul - Juventus Turin
FC Brügge - Atlético Madrid
0.30 Markus Lanz (VPS 0.15)
1.15 Türsteher - Wächter der Nacht (VPS 1.00)
2.00 Türsteher - Wächter der Nacht (VPS 1.45)
2.45 Drogen-Land - Provinz im Rausch (VPS 2.30)
3.30 Die Spur (VPS 3.15)
Spiked: K.-o.-Tropfen - unsichtbarer Albtraum
4.15 Vapes - Chinas süßes Gift (VPS 4.00)
5.00- Bares für Rares - Lieblingsstücke (VPS 4.45)
5.30
Woche 9/26
Mi., 25.2.
23.00 sportstudio UEFA Champions League
Play-offs der K.-o.-Runde, Rückspiele
Bitte Ergänzungen beachten:
Expertin: Martina Voss-Tecklenburg
Zusammenfassungen der Spiele:
Atalanta Bergamo - Borussia Dortmund
Bayer 04 Leverkusen - Olympiakos Piräus
Real Madrid - Benfica Lissabon
Inter Mailand - FK Bodö/Glimt
Paris Saint-Germain - AS Monaco
Newcastle United - Qarabag FK
Juventus Turin - Galatasaray Istanbul
Atlético Madrid - FC Brügge
